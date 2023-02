A belvízcsatornák lefolyási paramétereinek javításával – mederkotrás, gyökérzónás tisztítás, a túlburjánzott vízi növényzet eltávolítása, átereszek kapacitásbővítése, tisztítása – nő a csatornák vízszállító képessége, ezzel együtt nő a hasznosítható vízkészlet, és mérséklődnek a káros víztöbbletből adódó kedvezőtlen hatások.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság felismerve a tározásban rejlő növekvő potenciált, három vízvisszatartásra alkalmas tározóval bővítette ki meglévő létesítményeit az elmúlt tíz évben.

A három tározóból jelenleg kettő, a Mátételki-tározó és a Kadia-Ó-Duna-tározó üzemel, ezek együttesen 1,4 millió köbméter víz megtartására alkalmasak.

A szerdán tartott sajtóeseményen a Bácsbokodi-Kígyós-csatorna bácsborsódi szakaszán elhelyezkedő tározó fejlesztéseit mutatták be. Az érintett település a Duna–Tisza közi Homokhátság déli nyúlványán helyezkedik el. A területen lévő csatornahálózaton a 2000-es években már több tározó is üzemelt, lehetővé téve ezzel a csapadékbő időszakok többletvizeinek megtartását. A vízvisszatartás és belvízi biztonság érdekében azonban további beavatkozások váltak szükségessé, főként a mindenki számára ismert, illetve a térségre is jellemző vízhiányos állapotok kezelése érdekében.

Telkes Róbert, az ADUVIZIG igazgatója ismertette a projektet, melynek első projektkörében az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság konzorciumi tagként, mint üzemeltető vett részt a Bácsborsódi-tározó funkcióbővítése megnevezésű projektelemmel. A fejlesztés során elsődleges feladatként meghatározták, hogy a már meglévő völgyzáró gát vízszivárgás elleni védelme megfelelő módon kerüljön kiépítésre, elősegítve ezzel a későbbi vízvisszatartás lehetőségét.

A projektelem megvalósításáról Király Zsolt osztályvezető elmondta, hogy a tározó zárógátjánál a vízzáróság-fokozása megtörtént a vízoldali rézsűfelületen, valamint az altalajban egyaránt. A rézsűfelületet ráfektetett bentonitpaplannal tették vízzáróvá, míg az altalajban végbemenő szivárgási folyamatokat a töltéslábban kialakított zagyfallal oldották meg.

Király Zsolt osztályvezető mutatta be a projektet

Fotós: Márton Anna

A megvalósult fejlesztés elősegíti a későbbi vízvisszatartás lehetőségét. A tározó segítségével maximálisan mintegy 427 ezer köbméter víz tartható vissza. Az igazgatóság lehetőségeihez mérten, a csapadékból összefolyó vizek visszatartását tervezi. A beruházás megvalósulásával a belvíz okozta károk mérsékelhetők, továbbá az adott pillanatban károsnak ítélt csapadék és más többletvizek helyben tartásával a későbbi száraz időszakok kedvezőtlen hatásai enyhíthetők.