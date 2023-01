Külsős szakértőket is felkértek az állapotfelmérésre, ezt követően úgy döntöttek, hogy kivágják őket. A Rókus temető irányában elhelyezkedő fák egy részét is sajnos csonkítani kell, ugyanis azok a fák is idősek és balesetveszélyesek. A kivágott fák helyére még a vegetációs időszakban rózsaszín virágú gesztenyefákat ültetnek.