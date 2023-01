Az alig több mint ezer lelket számláló Géderlak egyike a leginkább karbantartott, virágosított településeknek a Duna mentén. A Sárközben meghúzódó kis településen nagy gondot fordítanak a természeti és épített környezetük megóvására és fejlesztésére. A településen élők büszkék lehetnek arra, hogy Géderlak a Virágos Magyarországért Mozgalom aranyérmét is elnyerte.

A közelmúltban egy újabb színfolttal gazdagodott a falu, a temetőbe vezető út mentén felállították a tizennégy stációból álló kálváriát, mely régen dédelgetett ötlete volt a község vezetésének.

– Géderlak római katolikus település, s már korábban megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy más, nagyobb településekhez hasonlóan jó lenne, ha volna egy Krisztus szenvedéseinek útját, állomásait jelképező kálvária a faluban, ahol a böjti időszakban a hívek a keresztúti áhítatosságukat elvégezhetik – mondta Katona György polgármester.

– A temetőbe vezető út mellett állítottuk fel és felszenteltük a kálváriát, mely elkészítését teljes egészében önkormányzatunk finanszírozta. A stációk domborműveit és a festést Köhler Péter festőművész-szobrász készítette, a kőművesmunkákat Bukros Miklós végezte. A kis tetők Felnagy László munkái, melyeket ingyenesen készített településünknek. Igényes munkájukat ez úton is nagyon köszönöm. Ez idáig a templombelsőben elhelyezett képek előtt volt a keresztútjárás, most már azonban lehetőség van a kültéri áhítatosságra is. Emellett úgy gondoljuk, hogy méltó környezet temetésekkor is ezen stációk között kísérni utolsó útjukra szeretteinket – zárta gondolatait a polgármester.