A falu ügyeiről, jövőt érintő terveiről egyeztettek. Kovács Antal polgármester hírportálunknak elmondta, hogy idén az óvoda vízvezeték cseréjére, a tetőfelújítására valamint fogorvosi kezelőegységre szeretnének pályázni a Magyar Falu Programban. Nagyon elavult a faluban a fogorvosi berendezés, saját erőből nem tudják kicserélni. Az önkormányzat a jelenlegi helyzetben, amikor az energiaárak így felmentek, nincs olyan anyagi helyzetben, hogy ezt meg tudja tenni.

A költségvetésről is tárgyaltak, de még nincs meg a végleges terv. A polgármester bízik abban, hogy ki tudnak jönni a pénzből. Azt is megemlítette, hogy a rezsitámogatás összegéről is kérdezte a honatyát, ugyanis a Csátaljai Önkormányzat négy millió forint rezsitámogatást kapott.