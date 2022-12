Idén először, az ország vadász hölgyei egy külön vadászaton vettek részt, mégpedig Nemesnádudvaron. Az, hogy ilyen nagyszerű eredményt tudtak elérni az adományokkal ebben az évben, az több fontos személy részvételével tudott megvalósulni. A jótékonysági vadászat Bács-Kiskun megyei nagykövete dr. Mák Kornél, megyei alelnök, aki nagy segítséget nyújtott a megvalósításban. Dr. Koncz István a szervezésben jeleskedett, Dávid Réka a vadász hölgyek Bács-Kiskun megyei vezetője is aktív szerepet vállat a megvalósításban.

A Kecskeméti Városi Vadásztársaság területén Utasi Balázs vadászmester irányításával, huszonkét puska, hat hajtó vett részt a négy hajtásban, akiket a társaság vadászházánál pogácsával, melege teával és kávával kínáltak a vadászat megkezdése előtt. Bár kellemes napsütéses idő volt, de a szél erősen fújt, ami megnehezítette a lövéseket. Ezúttal nem csak fácánkakasra, de tyúkra is lehetett lőni. A négy hajtásban összesen ötvenkilenc madár esett, köszönhető ez annak a hat kutyának is, akik kihajtották a bozótosokból a madarakat, így mindenki vihetett haza egy-egy kakast, illetve tyúkot, de egy kitűzőt is kaptak Seres Róberttől. A teríték osztás után halászlé és túróscsusza ebédre hívták meg a vadászokat.