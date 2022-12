A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara díjkiosztó rendezvénye után négy vállalkozás képviselőjét kérdeztük meg, hogyan fogadták a díjat.

Bende László, a Linartech Kft. ügyvezetője

Fotós: Bús Csaba

Bende László, a Linartech Kft. ügyvezetője elmondta: meglepetés és megtiszteltetés volt átvennie Az Év Kereskedője díjat.

– Az elmúlt időszak sikeres volt, de az utóbbi hónapok minden olyan cégnek, amely autókereskedelemmel foglalkozik, komoly kihívást jelentettek. Új irányok jelentkeznek a kereskedelemben. Az új és használt járművek értékesítése során az ügyfelek igényeinek mind magasabb szintű kielégítésére törekszik a társaság. Különböző innovatív megoldásokkal rukkolt elő a cég, ideértve a saját, cégcsoportos tartós bérbeadást is. Szervizcsapatunk egy rutinos, összetartó társaság, sokan már több mint 15 éve tartják karban a Toyota járműveket.

A cégvezető hangsúlyozta, hogy sikeres éveket tudnak magunk mögött, de egy nagyon nehéz év elé néznek.

– Bár hiszünk abban, hogy a Toyota egy olyan márka, amely nagyon stabil az értékesítési piacon, a jövő év mégis nagy kérdést jelent – mondta Bende László. Jó másfél évnyi szerződésállományt kell kielégítenünk. Hogy ebből mennyit tud megfelelő időben a gyár leszállítani, azt nem tudják. Ez az érem egyik oldala, míg a másik: a bankok finanszírozási költségei jelentősen megemelkedtek, így a hitelek megdrágultak. Az is előfordul, hogy az ügyfelek a bevételeiket esetleg később kapják meg, így az autóvásárlás nehezebbé válik – monda végül Bende László.

Vass Zsuzsanna, bajai fafaragó-kézműves

Fotós: Bús Csaba

– Nem tudtam, hogy jelöltek a díjra. Jó egy hete kaptam meg a kamarai e-mailt, először nem akartam a hírt elhinni. Hatalmas boldogságot okozott az elismerés – emlékezett vissza Vass Zsuzsanna, bajai fafaragó-kézműves, majd hozzátette: annak idején az édesapjával kezdett faragni, de abbahagyta ezt a tevékenységet. Mint mondta, körülbelül kilenc éve fordult vissza ehhez az anyaghoz és a faragáshoz. A fa minden formáját szereti, így ami másnak tűzifa, ő ott is kincseket talál. Minél rondább vagy odvasabb egy fa, ő annál inkább kedveli. Legutóbb egy kopjafát készített, de faragott már homlokzat díszt, faliórákat, kulcstartókat is. Bár nehéz fizikai munka nagyobb darabokon dolgozni, nem sajnálja rá az időt. Az említett kopjafa is több héten keresztül készült.

Vincze Mihály a Geo Mega Alfa Kft. ügyvezetője

Fotós: Bús Csaba

A Geo Mega Alfa Kft. Az év Szolgáltatója címet nyerte el. Vincze Mihály ügyvezető számára is meglepetést jelentett a kitüntetés. Kiemelte, hogy 29 évnyi szakmai tevékenységének a megkoronázása ez az elismerés. Mint mondta, számára a legszebb szakma a földmérés. Minden ember, aki ingatlannal kapcsolatos tevékenységet végez, az előbb-utóbb találkozik a földmérővel. Erdőmérnöknek tanult, de onnét pártolt át a földmérő hivatáshoz. Az eszközeikkel kapcsolatban elmondta, hogy a lakossági szolgáltatásnál a GPS technológia használata a bevett módszer. A nagy pontosságú ipari geodéziai méréseknél azonban elengedhetetlen a mérőállomással történő kitűzés, ugyanis csak ott lehet milliméternyi pontosságú munkát végezni. A cég technikai felszereltsége, műszerállománya az egyik legmodernebb a régióban. Megbízásaik révén az ország teljes területén végeznek geodéziai munkát. Fő- vagy alvállalkozóként szinte a hazánkban épülő összes autópályához kapcsolódó földmérői munka végzésében részt vettek. A legjelentősebb államilag megrendelt kataszteri földmérési munkákban is jelentős szerepet vállaltak.

Tóth János, a szabadszállási Tóth Automix Kft. ügyvezetője

Fotós: Bús Csaba

A Tóth Automix Kft.A Bács-Kiskun Megyei Szakképzésért Díjat kapta meg. A családi vállalkozás ötven éve alakult meg, az édesapja alapította meg a céget, ahol 30 éve dolgozik az alapítóval. Tóth János, a szabadszállási Tóth Automix Kft. ügyvezetőjének édesapja szoros kapcsolatot ápolt a megyei kereskedelmi és iparkamarával, korábban évekig az autószerelő mestervizsga-bizottság elnöke is volt. Az alapítás óta minden évben képeznek tanulókat. Eddig közel 200 diák tanulta meg a szakma fogásait a cégnél. Öt munkatársuk korábban szintén náluk végezte a szakmai gyakorlatot. Jelenleg is több tanulót oktatnak. Tóth János maga is részt vesz a duális szakképzésben, ő tavaly a kamara felhívására mesterképzésen vett részt. Mint mondta, a tudásukat szeretnék átadni, és a legtehetségesebb diákokat kívánják megtartani.

– Én együtt nőttem fel a céggel, és a fiam is emellett a hivatás mellett tette le a garast. Ő most kezdte a tanulást, remélem, nálunk lesz a gyakorlati képzésen – mondta végül az ügyvezető.