December 28-31. között lehet megvásárolni az idei szilveszteri bulihoz a pirotechnikai termékeket, tűzijátékokat, fáklyákat, ördögpatronokat, telepeket. Szabó József lassan két évtizede foglalkozik a pirotechnikai termékek árusításával szilveszter előtt. A családjával több üzletet is működtet, ő maga Kecskeméten, a kis Tesco parkolójában várja a vásárlókat. Az elmúlt 19 év alatt rengeteg tapasztalatra tett szert, jól átlátja a hazai piacot. Arra kértük, meséljen az idei szezon kezdetéről.

– Egyértelműen visszaesés van, de nem a vásárlók számát tekintve. Az igény továbbra is magas, de kevesebbet költenek. Míg régen 30 ezret szántak a szórakozásra, addig most csak 15 ezret. Érthető módon, nem is lepődtünk meg, valamennyien tudjuk, hogy ebben az évben sok mindenre kell többet költeni, az embereknek kevesebb jut szórakozásra – mondta a szakember, majd szólt az árakról.

– Sajnos mi is, és szerintem az országban mindenki, kénytelen voltunk árat emelni 5-10 százalékkal, a dollár és az euró emelkedése miatt. Jelenleg a legolcsóbban, 500 forintért játékos termékeket kínálunk, ezekben 6-12 darab van. Ugyanennyibe kerül az ördögpatron is, melyben 50 darab található. Az ördögpatron egyébként a legbiztonságosabb pirotechnikai termék, a gyerekek is bátran használhatják. A legdrágábbak a különböző telepek, melyek ára a csillagos égig is érhet, de jellemzően több tízezer forint. Mi azonban most is a kettőt fizet, hármat kap akcióval próbálunk kedvezni a vásárlóknak – tette hozzá.

Átalakulóban van a kínálat

Újdonságok is vannak, melyek jól érzékeltetik a termékpaletta átalakulását. Nő az igény a kutyabarát- és az ökotermékek iránt. – Egyre többen kérik a kutya- és szomszédbarát termékeket, melyek ugyanazt a szép látványt nyújtják, de hangjuk nincs. Csak villognak, fénycsóvát lőnek fel, akár 5 méter magasba is. Ezekből az alaptermékek 2000 forinttól indulnak. A másik újdonság az öko megjelenése. Az ökotelepek már olyan anyagból készülnek, melyek egy idő után lebomlanak a természetben – részletezte.

Szabó József megosztotta véleményét a hazai piacról is. – Úgy vélem, a következő években visszaszorul majd a pirotechnikai piac. Ennek két jele is mutatkozik. Ebben az évben már van olyan áruházlánc, ahol nem árusítanak tűzijátékokat, így 150-nel biztosan kevesebb helyen érhetők el a kedvelt termékek. Ez előre mutató tendencia lehet, hogy a következő években több üzletlánc dönt így.

Nyugat-Európában már évek óta megszűntek az áruház parkolókban való árusítások. Csak az arra specializálódott üzletekben juthatnak hozzá a vásárlók.

Érdekesség: Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában viszont hatalmas népszerűségnek örvendenek, mindenfélét lehet kapni. A másik jel hazánkban a pirotechnikai piac visszaszorulására, hogy jóformán már nincs oktató, aki a pirotechnikai árusításokhoz szükséges képzéseket megtartsa – összegezte Szabó József.