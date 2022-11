Dr. Sztana Zoltán megyei igazgató beszélt a téli üzem jellemzőiről. Elmondta, hogy a 2022–23-as téli szezon sok szempontból hasonlóan indul, mint a tavalyi, de több változás is volt az elmúlt hónapokban, ami az országos utak üzemeltetését is érinti. A legfontosabb változás, hogy megyénkben az M44-es számú gyorsforgalmi út átkerült a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésébe, ami több mint 29 kilométernyi szakaszt jelent.

Mint Sztana Zoltán fogalmazott, három erőforrás szükséges a téli szolgálat ellátásához: emberi erőforrás, a felkészített gépek és a kiszórandó síkosság-mentesítő anyagok. A téli üzemre 170 főt vontak be, ezzel a teljes gépparkjuk kezelőszemélyzetét tudják biztosítani. Ehhez pluszmunkavállalókat vettek fel a téli időszakra, határozott időre. A gépparkot felkészítették, 34 saját és négy bérelt kombinált géppel rendelkeznek. A gépeknek megvan a saját körzetük, így a 2200 kilométeres úthálózatot és a 164 kilométernyi kerékpárutat 38 munkaterületre osztották fel. A sótárolókat feltöltötték, megyei szinten 7030 tonna sót tároltak be, és a tapadást segítő kalcium-klorid oldatból 82 800 liter áll rendelkezésre. Ezen túl vannak élő szerződéseik és igény esetén további sószállítmány érkezik megyénkbe.

Sztana Zoltán ezzel kapcsolatban kitért arra, hogy a közlekedők gyakran kritikával illetik a Magyar Közutat, amikor látnak egy munkagépet, ami éppen nem a síkosság-mentesítési feladatát végzi. Az igazgató hangsúlyozta, hogy az egyes munkagépeknek kijelölt szakaszt kell síkosságmentesíteniük, azonban oda el is kell jutni, mialatt a korlátozott (mintegy hat tonnás) terhelhetősége miatt az odavezető úton – másik munkagép munkaterületén – értelemszerűen nem dolgozik. Kiemelte: minden erőforrásukkal azon munkálkodnak, hogy a biztonságos közlekedés feltételei adottak legyenek, de lehetnek olyan időszakok, amikor a folyamatos munkavégzésük mellett is téliesebb útviszonyok lesznek. Ez annak lehet köszönhető, hogy egy-egy munkagépre közel 58 kilométernyi úthálózat jut, melyre adott esetben többször is vissza kell térni, főleg havazás esetén. Egy munkagép fordulóköre kettő-öt óra, ennyi idő alatt újra havas lehet a burkolat.

Az egyes fokozatban egyelőre nem számítanak arra, hogy az elkövetkező napokban síkosság-mentesítésre lesz szükség, de az ügyeleti rendszerük elindult, és figyelik az időjárás-előrejelzést és az utak állapotát, így amikor kell, bármikor ki tudnak vonulni. A téli ügyeleti rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy a megyei igazgatóságon egész évben 24 órás diszpécserszolgálat működik, amit a téli időszakban további hat fővel növelnek.

A megyei sajátosságairól is beszélt az igazgató. Elmondta, hogy Bács-Kiskun domborzati viszonyai miatt szerencsés helyzetben lévő megyének számít, melynek a síkosság szempontjából azért két különlegessége mégis van. A délvidéken, a Mohácsi-sziget különleges, a megye többi pontjától merőben eltérő klimatikus viszonyai jelenthetnek kihívást: ha déli irányból fúj a szél, az jelentős hófúvásokat okozhat a térségben, ami sok munkát adhat a beavatkozóknak. A Duna keleti oldalán pedig az úgynevezett ipari hó okozhat gondot. Ez a túloldalon lévő iparterületek gyárkéményeinek vízgőze, ami a mi oldalunkon csapódik le. Ez akár Kecskemétig is elérhet, de jellemzően a Dunához közel eső részeken okozhat síkosságot, akkor is, amikor a megye többi területén a normál időjárási helyzet miatt erre nem számítanánk.

Téli üzemmódban az M5-ön is

Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és az M5-ös autópálya üzemeltető társasága, az A-WAY Zrt. felkészítette karbantartó flottáját a téli üzemeltetésre. A téli időszakban az M5-ös autópálya 156 kilométer hosszú szakaszának üzemeltetését speciálisan a télre felkészített gépjárművek segítségével három üzemmérnökség látja el. A síkosság-mentesítést, valamint a hó eltakarítását 12 saját, kettős rendeltetésű gépjármű végzi majd az autópályán. Továbbá hét többfunkciós, sózásra és ekézésre is alkalmas kettős rendeltetésű Unimog, három rakodó és szükség szerint további öt bérelt, kettős rendeltetésű gépjármű segíti majd a munkát. Az autópálya sótárolóiban 7040 tonna nátrium-klorid és 18 tonna kalcium-klorid áll rendelkezésre – írja közleményében az AKA Zrt.