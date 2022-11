A zömében nyugdíjas önkéntesek arra is figyeltek, hogy a jelzések megfelelően sűrűn kövessék egymást. A túra ösvénye jól járható, kisgyerekekkel is teljesíthető. Változatos élőhelyeket mutat be, hiszen kemény- és puhafás ligeterdőn, tölgyek, szilek és kőrisek között is áthalad, a Sulymos-tónál pedig a mocsarakra jellemző életközösség figyelhető meg. A hurokszerű túraút egyben a Kontyvirág tanösvény útvonala is, amelynek állomásai az árterek világával ismertetik meg a látogatókat.