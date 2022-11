Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke kiemelte, a hazai gyógyvizek fontosságát, ami egyedi a térségben és hungarikumi szintre emelte azok jelentőségét. Az elnök megnyitó beszédében szót ejtett a rendezvénynek helyet adó lakiteleki Hungarikum Ligetről is. Lakiteleken hét kutat fúrtak, aminek magas ásványianyag-tartalma van, így ásványvíz minőségű vizet adnak. 2018-ban engedélyezték ennek a gyógyvíznek a használatát. Lezsák Sándor beszélt a vízlelőhelyek történetéről és azok fontosságáról is. Magyarországon 2000. január 1-én közölt adatok alapján 1 789 regisztrált termálkút volt, amiknek a vízhozamából 150 termál- és gyógyfürdőt működtettek. Magyarország a világon az ötödik legnagyobb ásványvízkészlettel rendelkező ország. Az elnök beszélt a Kárpát-medence geológiai adottságairól, ami magyarázatot ad arra, hogy miért tudnak a hazai kutak ilyen bőséges gyógyvízforrást biztosítani. A beszédben elhangzott a gyógyvizek egyéb gazdasági területre gyakorolt hatása is.

Nemcsak a gyógyászati haszna jelentős, hatást gyakorol térségünk szőlészeti, mezőgazdasági sajátosságaira, de befolyással van az építészetre vagy az állattartásra is.

Kalics Gabriella, a Ligetszépe Gyógyászat vezetője szerint a legfontosabb, a hagyományok megőrzése és továbbadása. Megnyitó beszédével pedig a szakmai előadások folytatták a sort, ahol a szakma képviselői balneológiai fejlesztésekről, tudományos előrelépésekről tarthatták meg szakmai beszámolóikat.