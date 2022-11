Siska Istvánnál jártunk, akinek a város egyik legnagyobb fenyőfa lerakata van a kecskeméti vízműdombnál. Idén is van választék bőven a legnépszerűbb fafajtákból. A legtöbb értékesítést a nordmannból várják, de készültek a hagyományosabbnak mondható luc-és ezüstfenyővel is, amiknek az ára is kedvezőbb.

István elmondta, hogy 2021-ben nem emeltek árat a fenyőfáknál, idén azonban a 2020-as árakhoz képest 10-15%-kal kerülnek majd többe a fenyők. Eszerint az ezüstfenyő ára 5.500 forint/méter, a Nordmann-fenyő 8.000 forint/méter, illetve az újabban, szintén nagyon kedvelt fenyőfajtának, a kolorado-fenyőnek az ára 8.900 forint/méter.

Sokan mostmár egyre tudatosabban választják a földlabdás fenyőfákat, mégis a legtöbben még mindig inkább a vágott fát részesítik előnyben. Ennek egyszerűen az a magyarázata, hogy kert vagy szabadon használható zöld terület hiányában, nem tudják megoldani a fák kiültetését vagy elhelyezését.

A műfenyők is egyre nagyobb teret hódítanak, de drágaságuk és a jellegzetes karácsonyi fenyőillatuk hiánya miatt az „élő” fákat még nem sikerült kiütniük a nyeregből.

Magyarországon a legtöbb helyen hazai fákat árulnak. Zala és Sopron megyében foglalkoznak leginkább a fenyőfa termesztéssel. Mire egy fenyőfa karácsonyfává érik, addig – fajtától függően – sok évnek el kell telnie. A lucfenyők nőnek a leggyorsabban, ezeket 5-8 éves korukban szokták kivágni, az ezüst fenyőket 6-11 éves korukban, míg a Nordmann-fenyőket csak 8 éves koruk után használják fel.

A faárusok is nehéz helyzetben vannak, mert a fák nevelésével és gondozásával járó költségek náluk is emelkedtek. A vegyszer árak, az üzemanyag árak emelkedése és az idei meleg, csapadék hiányos nyár szükségessé tette a fenyőfák áremelését is.

Az emberek többsége karácsony előtt 3-4 nappal szokta beszerezni a fenyőfát. Siska István azonban arra biztat mindenkit, hogy időben gondoljanak a beszerzésre, mert akkor tudnak a vásárlók megfelelő fát választani, ha van miből.

Ráadásul sok helyen arra is van lehetőség, hogy karácsonyig a vásárlás helyszínén hagyjuk a fát megőrzésre, így nem kell a lakásban megoldani a tárolását.