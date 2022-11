December 27-én az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. koordinálásában immár a negyedik jótékonysági vadászatot szervezik meg Bács-Kiskun megyében – tájékoztatott dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, aki az Országos Jótékonysági Vadászat Bács-Kiskun megyei nagykövete. Az alelnök a nagyköveti címet igazoló okiratot a napokban vette át. Mint mondta, eddig az összefogás eredményeként a megye vadászai intenzív gyermekágyat, koraszülött ultrahangkészüléket, légúti porlasztó készüléket, táppumpát és endoszkópiás eszközt adományoztak a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház gyermekosztálya részére.

Az összefogás célja idén is változatlan: a vadászok és a támogatók adományaiból olyan hiánypótló orvosi eszközt szeretnének adományozni a gyermekosztály részére, amely elősegíti a beteg gyermekek gyógyulását.

A vadászaton a részvételi díj megfizetésével és csakis érvényes vadászjeggyel lehet részt venni. Azonban anyagilag azok is támogathatják ezt a jó ügyet, akik nem szeretnének vadászni. Idén először szerveznek kihelyezett jótékonysági vadászatokat is, így a főrendezvénytől külön a megye bármely pontján baráti társaságok, üzletfelek részére is megnyílik a jótékonykodás lehetősége.

Az idei évben Bács-Kiskun megye fontos szerepet kapott, hiszen ebben az évben az ország vadászhölgyei megyénkben, Nemesnádudvaron gyűlnek össze a jótékonysági vadászat betétprogramjaként.

A vadászatra továbbra is várják a jelentkezőket.