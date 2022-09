A szervezetet alapító legendás koreográfus-néptáncpedagógusról elnevezett kitüntetést idén Kalapos Istvánné hímző-varrónő érdemelte ki, a helyi néprajzi hagyományok ápolásáért és továbbadásáért. Néptáncosként együtt dolgozott a szintén nagy elismerésnek örvendő Vén Ferenccel, és évtizedek óta aktív tagja a régióbeli hagyományőrző csoportoknak.

Ugyancsak Pécsiné Ács Sarolta-díjas ettől az évtől Hrivnák Tünde divattervező, aki több világhírűvé vált alkalmi ruhakollekciót is készített már, kalocsai motívumok felhasználásával. A BY ME Spicy sorozatot alkotó szakember a Pro Urbe és a Józsa Judit Magyar Viselet díj mellé teheti a vitrinbe a legújabb kitüntetést. Nem a kalocsai az egyetlen jellegzetes motívumegyüttes, amit felhasznál, hiszen halasi csipke, vagy éppen matyó hímzés is feltűnt már a kollekcióin – persze a szülőfaluja, Tótkomlós mintái mellett.

A kalocsai hímzés 2011-től jelent meg a 22 éve alapított BY ME márka Spicy névre keresztelt modelljein, és jórészt helyi népi iparművészek segítségével hozta létre őket, hogy a modern, elegáns darabok a lehető legautentikusabb megjelenést nyújtsák.

Méltatásában elhangzott: a kalocsai mintás ruhakölteményeket sokáig a Népművészet Mestere címmel is kitüntetett, néhai Bolvári Andrásné Ilonával együtt készítette. A BY ME Spicy-ból készült legújabb darabokat éppen a Paprikafesztiválon mutatta be – kalocsai népdalok modern zenei feldolgozásaival és helyi néptáncosokkal kísérve.