– A közvilágítás, az önkormányzati intézmények racionalizálása a legfontosabb feladata ma a települések vezetőinek – mondta hírportálunknak Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője. A közös gondolkodás, tervezés lesz a következő választókerületi polgármesterek találkozójának legfontosabb témája.

Felső Róbert polgármester hírportálunknak elmondta, hogy folyamatosan vizsgálják a fogyasztásokat. Átálltak a napi fogyasztás vizsgálatára és nagyon érdekes dolgokat vettek észre.

– Soha nem gondoltam volna, hogy a hivatal áramfogyasztása dupla akkora, mint az óvodáé, és ezért hoztunk egy intézkedést, miszerint pénteken, amikor bezárjuk a hivatalt, akkor az összes szervert is lekapcsoljuk. Egy nap 20 kW csak a szerverek fogyasztása. Egy hétvégén ez 50-60 kW-ot jelent. Ilyen kis lépésen is érdemes gondolkodni. A fűtést most nézi át egy csanádi szakember, és segít majd, hogy optimálisan állítsuk be – mondta Felső Róbert polgármester.

Hozzátette, mivel a fűtési időszak előtt vannak, még van idejük tervezni. Hangsúlyozta: van pozitív része is a tervezésnek, mert ma úgy látszik, a művelődési ház és a könyvtár beosztásánál majd a továbbiakban is megfontolandó lesz, hogy mindkét épületet van-e értelme éjjel-nappal fűteni. Kiderült, hogy össze lehet hangolni a különböző csoportokat. Felső Róbert szerint fontos lenne, hogy az önkormányzati vezetők beszélgessenek egymással, mert ami jó egy helyen, az lehet, hogy máshol is alkalmazható.

– Lehet egymástól tanulni, de az is nehezíti a helyzetet, hogy mindenkinek más szerződése van a szolgáltatóval. Sőt, nekünk a különböző épületeinkre is más megállapodásunk van

– tette hozzá a polgármester. Kiemelte, hogy a legnagyobb kihívás a közvilágítási rendszerben lesz, de Érsek­csanádon nem tervezik lekapcsolni azt.