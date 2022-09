Nagy István rámutatott, hogy a fejlesztések rendkívül fontosak ebben az ágazatban is. Az agrárminisztérium továbbra is támogatja a baromfitenyésztőket. A libatartással foglalkozók számára a legutóbbi telephely-fejlesztési pályázaton ez idáig 67 kérelem nyert támogatást több mint 8,5 milliárd forint értékben. A 2023-tól induló KAP Stratégiai Tervben továbbra is fenntartják az állattenyésztés, ezen belül is a baromfiágazat támogatását. A tárcavezető szerint a termelői integrációk létrehozása jelentheti a lúdágazat kitörési pontját. A termelői integrációk az eredményesebb érdekérvényesítés szempontjából is lényegesek. Hangsúlyozta, Magyarországon azok az agrárágazatok sikeresek, melyekben 80 százalék fölötti az integráció aránya. Hozzátette, újra kell gondolni, milyen körülmények között, milyen technológiákkal, milyen fajtákkal, milyen hibriddel folytatódjon a munka, mi a fejlesztés iránya és mennyi pénzre van szükség. Az agrártárca ebben is segíteni fogja a termelőket és a feldolgozóipart.