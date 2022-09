Az esemény házigazdája Zsigó Róbert mellett mellett Vörös Szilárd polgármester volt. A kistelepülések polgármestereivel rendszeresen találkozik az országgyűlési képviselő. A cél az, hogy közösségként működjenek és egymást segítsék az aktuális feladatokban, hangsúlyozta a honatya.

– Rendszeresen szoktunk találkozni a választókerület kistelepülések polgármestereivel. Az ilyen találkozókon szó esik a fejlesztésekről, de a felmerülő problémákat is megvitatjuk. Arról tárgyalunk, hogy a jövőben mit szeretnénk megvalósítani közösen. Mindig jobb egy térségnek ha együtt tud működni, dolgozni, mintha külön-külön kellene mindent kitalálni. Arra is jók ezek az összejövetelek, hogy a polgármesterek egymással is megosszanak tapasztalatokat, megoldási javaslatokat. Próbálunk közösségként működni és egymásnak segíteni. Ez a lényege a mai megbeszélésnek – mondta hírportálunknak Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője.