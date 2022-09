A félegyházi kadétképzés koordinátora elmondta, hogy a honvéd kadét közismereti képzés során a diákok honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat tanulnak heti egy-két órában, amelyen megismerkedhetnek azzal, milyen honvédelmi feladatai vannak a magyar állampolgároknak, és azzal is, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért. Mindezek közben számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tesznek, ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek vagy akár az önvédelem. Az ebben a képzési formában tanuló honvéd kadétok honvédelmi alapismeretekből – választható érettségi vizsgatárgyként – érettségizhetnek is, amely felvételi tárgyként szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezésnél – hangsúlyozta Mester Ernő. Hozzátette,

a tanórai elfoglaltságot tematikus kirándulások, szabadidős programok egészítik ki. Ezek egyrészt az elméletben tanultak gyakorlását segítik, másrészt a diákok számos olyan programon vehetnek részt – sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisírgondozás, ejtőernyőzés –, amelyekre csak a honvéd kadétok járhatnak.

A félegyházi honvéd kadétok a nyáron a Tatán megrendezett gólyatáborban már összekovácsolódtak, így zökkenőmentes volt a szeptemberi iskolakezdés. A táborban Szlatényi György, Mester Ernő és Kovács Nóra tanárok segítették a diákok beilleszkedését. A kirándulások és közös programok mellett előadást hallhattak a honvédelem jelentőségéről, a katonai testnevelés alapjairól, a honfoglalás és az Árpád-kor harcművészetéről, a NATO létrejöttéről és tevékenységéről, de tanultak elsősegélynyújtást és újraélesztést is – részletezte Mester Ernő.