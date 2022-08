Az út Izsáktól Orgoványon és Jakabszálláson át egészen az M5-ös autópálya kereszteződését is érintve Kiskunfélegyházáig tart. Az elmúlt évben, vagy idén szinte valamennyi szakasza megújult. Az első szakasz Izsák és Orgovány között húzódik 9,2 kilométer hosszon, ezt a Magyar Falu Program forrásából újították fel. Az Orgovány és az 54-es főút között 10,2 kilométeren húzódó szakasz, valamint, a Jakabszállástól az autópályáig tartó 16,5 kilométeres szakasz felújítása a Kiemelt társadalmi igényeken alapuló útfelújítási program keretében valósult meg meg. Az út nagy része készen van, a befejező munkálatok októberig tartanak. A 36 kilométerre hatmilliárd forintot költött az állam. A teljes útszakasz a meglévő nyomvonalon újult meg, a hat méter burkolatszélesség megmaradt, és mindenhol legalább két új aszfaltréteget kapott.

A munka nagyságát mutatja, hogy 55 ezer tonna aszfaltot építettek be a teljes hosszon.

Nem csak a burkolat újult meg, hanem az árok- és padkarendszer is, kitisztították és újjáépítették, és valamennyi közlekedési jelzést felújítottak: a burkolati jeleket újrafestették és minden jelzőtáblát újra cseréltek. A különböző szakaszok műszaki átadása más-más időpontban van, de az átadást követően minden szakaszra négy év garanciát vállal a kivitelező, a Közút pedig folyamatosan figyelemmel kíséri az út állapotát.

A falunap hagyományos látványossága, a csőszpárok tánca és a lovasfogatok felvonulása után a Dr. Tóth Zoltán Emlékparkban rendezték meg az útavató ünnepséget, ahol a felszólalások sorát Gál Szilvia polgármester nyitotta köszöntőjével.

Beszédében visszaemlékezett arra, hogy az őt megelőző polgármesterek is célul tűzték ki, hogy megújuljon a települést átszelő út, és visszaemlékezett a felújítás fázisaira, beleértve annak előzményeit is: 2020-ban jelent meg a felújításról szóló rendelete a Magyar Közlönyben, majd felpörögtek az események. Tavaly geodéták kezdtek dolgozni, májusban tájékoztatást adott a tervező a Magyar Közúttal közösen és elindult a folyamat, majd 2022. március 16-án adták át a munkaterületet. A kivitelezés támogatója a magyar kormány, a megrendelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., kivitelezője a Colas Út Zrt., ezért az önkormányzatnak adminisztrációs terhet nem okozott a felújítás. Kitért arra, hogy a kivitelezés ugyan csak októberben fejeződik be, de már ma teljes értékűen és nagy megelégedettséggel használható az Izsáktól Orgoványon át Jakabszállásig, s onnan az M5-ös autópályáig, majd köszönetet mondott a kormány mellett Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnek az ügy képviseletéért, és mindenkinek, aki a felújításban döntést hozott és a tervezésben, kivitelezésben részt vett. Kiemelte: a fejlesztés mérföldkő Orgovány életében, melynek nyomán a településkép is sokat javult.