A TST Tánciskolában a nyáron is pezsgett az élet. Az edzések mellett a tábori programok nagyon jól sikerültek. Váczi Niki, a tánciskola vezetője elmesélte: múlt héten Jakabszálláson, a Wolford-dülői közösségi házban tartották meg a nagy nyári, bentlakásos táborukat, melyen kezdők és haladók egyaránt részt vettek.

A 36 fiatal sokat edzett, de kijutott a szórakoztató programokból is. Váczi Niki vezető koreográfus mellett Budapestről két tánctanár érkezett, így a workshopokon Fekete Dánieltől és Pál Istvántól is tanulhattak egy-egy koreográfiát a kecskeméti és jakabi fiatal táncosok.

A táborban a hiphop mellett volt breaktánc, jumping, akrobatika, csapatjátékok, vízi csaták. Az utolsó este pedig bemutatták a község parkerdejében lévő színpadon a táborban tanultakat, a látványos műsorra sok szülő és barát érkezett. Váczi Niki hozzátette: köszönettel vették a sok segítséget, amit a jakabszállási önkormányzattól kaptak.

Júliusban is volt, illetve jelenleg is zajlik tánctábor a TST kecskeméti stúdiójában. Váczi Niki csapatában már egészen kiskortól találhatók táncosok. A jelenlegi legfiatalabb a kislánya, Noella, aki ősszel tölti be ötödik születésnapját és édesanyjához hasonlóan kiválóan táncol.

A TST-sek nagyon sok felkérést kaptak fellépésekre. Legközelebb vasárnap 17.45-kor fellépnek Kecskeméten, a Hírös Hét Fesztiválon. Szeptembertől pedig minden hétvégén látható műsoruk, a különböző szüreti napokon, települési rendezvényeken, Kadafalvától Helvécián át a kecskeméti Malom központig.

A TST Tánciskolához bárki csatlakozhat, aki szeret táncolni vagy különböző táncstílusokkal megismerkedni. A céljuk, hogy a tanulni vágyók a táncban megtalálják önmagukat.