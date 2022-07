Egy kormánymegbízottnak mi lehet nagyobb álma, mint minden kollégájának olyan méltó körülményeket teremteni, ahol jó dolgozni, és ahol jó ügyeket intézni. Nyolc esztendeje neveztek ki, jó néhányszor jártam itt, és büszkén mondhatom, hogy nagyon sok minden változott – fogalmazott köszöntőjében Kovács Ernő kormánymegbízott.

Az épület felújítását Zsigó Róbert országgyűlési képviselő rendkívüli módon támogatta.

– Több felújítás is volt az egykori Központi Iskolában. A tetőt is sikerült felújítani, kialakítottuk a kormányablakot, most pedig a négy épület felújításával, ha nem is fejeződik be a folyamat, de nagy lépést tettünk afelé, hogy mindenki, aki ügyet szeretne intézni, az megfelelő körülmények között tudja ezt megtenni. Éppen ezért fontos, hogy a mostani felújítás megtörténhetett. Azt mondhatjuk, hogy jó irányba halad az a munka, amely a kormányhivatalok épített környezetét hivatott megújítani – mondta Zsigó Róbert.

György István államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a közigazgatásban az eredményt az ügyfél-elégedettségben mérik. Amióta modern közigazgatás létezik soha ilyen eredményes tíz évet nem tudhatott maga mögött.

– Az elméleti elképzelések megjelentek Magyari Zoltán idejében is, de amit az elmúlt tíz év hozott a magyar közigazgatásban, arra nem volt példa Magyarország modern kori történelmében – mondta György István.

A Deák Ferenc utca 11-13. szám alatt álló, XIX. század végén épült épületegyüttesben 1882 és 1992 között Polgári Fiúiskola működött. Az épületben dolgozók közül többen ezen iskola padjait és katedráját koptatták. A négy épületből álló épületegyüttes 2014 évben került el részlegesen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal üzemeltetésébe, majd 2018-ban vált a kormányhivatal a teljes ingatlan vagyonkezelőjévé.