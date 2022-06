A Bajor Étteremben megrendezett készségfejlesztő napközis tábor nemcsak a tanulásról, hanem legalább annyira a szórakozásról is szól, így a német nyelvtudásuk fejlesztése mellett a diákok színes programokon is részt vesznek: Alterné Kiss Olga kreatív falfestő vezetésével a szabadban ismerkedhetnek meg a fal- és bútorfestéssel, Kis János evangélikus lelkész foglalkozást tart, a főszervező a német kultúrába avatja be a fiatalokat és piknikezni is elmennek az öt nap alatt. A foglalkozások zöme természetesen németül zajlik majd.

A hétfői megnyitón Neuendorf Sebastianné Rózsa, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mint szervező köszöntötte a fiatalokat. Elmondta, hogy idén nem pályázatból, hanem a nemzetiségi önkormányzat saját forrásából valósítják meg az eseményt. Hangsúlyozta, hogy

nemcsak a nyelvtanulás, hanem a német nemzetiségi kultúra átadása miatt is nagyon fontosnak tartják a tábort, és évről évre pozitív visszhangja van a résztvevők és a szülők körében.

A tábor megnyitóján jelen volt Gaál József alpolgármester és Kis János evangélikus lelkész is.