Gáspár Ferenc a megyei agrárkamara elnöke is nagyra értékelte a találkozót és egy díszoklevél kíséretében anyagi támogatást adott a baráti körnek.

Ezt követően Font Sándor országgyűlési képviselő is évek óta megtiszteli a rendezvényt. Soltvadkerti gazdaember lévén jól ismeri az erőgép történetét. Mint mondta az angol „Dumper” és a traktor szavakból származik az erőgépünk neve. Kiváló gép volt ez akkor, de ma is jól használható a földeken. Majd feltette a kérdést, hogy a ma népszerű erőgépek vajon 60 év múlva is olyan népszerűek lesznek-e minta Dutrák?

A program szombaton utcai felvonulással folytatódott, vasárnap pedig szántóföldi bemutatót tartanak.