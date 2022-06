Székely Gábor osztálytársáról, Dinnyés Lászlóról is megemlékezett. A képzőművész több alkotásában megörökítette Virágh Gedeont. Végigjárta a Nádor-huszárok útját, közreműködött a huszárőrnagy sírjának felkutatásában és feltárásában is. Mindezekről tanulmányt és könyvet is írt.

A kiállított írásos emlékek közül talán legértékesebb az 1849-ből származó eredeti dokumentum, amely azon tisztek névsorát tartalmazza, akiket teljes vagyonelkobzásra ítéltek. Rájuk halálos ítélet vagy hosszú börtönévek vártak.

A kiállítás megnyitóján közreműködött Szilágyi Szabolcs és Sértő Botond, akik közösen szavalták el Zalán József: Csehországban búsulnak a huszárok című klasszikus 19. századi versét, ami Virágh Gedeon és huszárjainak hazatéréséről szól. A tárlat három hónapig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig 10 és 14 óra között.