A fejlesztésekről és a gyermeknapi különleges programokról tájékoztatta hírportálunkat Vörös Szilárd polgármester, aki az aktuális beruházásokkal kapcsolatban kiemelte: – A legnagyobb projekt jelenleg az, hogy elindult a szennyvízberuházásunk. Két településen, Csávolyon és Felsőszentivánon közös szennyvíztisztítóval oldjuk meg a szennyvízelvezetést.

A tervezés tavasszal kezdődött el. A geodéziai felmérés elkészült, folyamatban vannak a további tervek, illetve a szennyvíztisztító épületnek az elhelyezése. A régi szeméttelephelyen, amely a két település között volt – a közigazgatási határukon – a talajmechanikai vizsgálatok azt igazolták, hogy nem alkalmas a terület. Egyelőre a környező szántók jönnek szóba és következik a kisajátítás, illetve a tulajdonosokkal az egyeztetés. Erre a projektre 5,9 milliárd forint kormányzati támogatást kapott a két település. Közel három év áll rendelkezésre. A kormányzati beruházásnál nem az önkormányzat a projekt lebonyolítója, hanem csak közbenjárója és végső kedvezményezettje. Sajnos már a lezárult közbeszerzés után a kivitelező arról tájékoztatott, hogy sem a határidőt, sem az árat nem tudja tartani. Az ok természetesen az ukrán háború. A Kormánnyal új egyeztetést folyik ezzel kapcsolatban.

– Ez egy óriási beruházás, amely környezetvédelmi szempontból megkérdőjelezhetetlen mindkét településen. Ráadásul lakossági és települési önerő nélkül. A kapun kívül kiépítjük a gerincvezetéket, a csatlakozást. A kapun belül mindenki a saját költségére majd kiépíti a rácsatlakozást

– tájékoztatta a Baon.hu-t a polgármester.

A beruházás közel ötéves előkészítő munka után jutott el a megvalósítási szakaszba. Még az előző kormányzati ciklusban indult el az agglomerációs besorolás és a derogációs kötelezettségvállalás, majd ennek eredménye lesz a két településen a szennyvízberuházás. A konkrét munka idén februárban indult el, a tervek szerint várhatóan közel három év alatt befejezik a szennyvízberuházás teljes kiépítését.

Vörös Szilárd hozzátette: hamarosan elkészül a bölcsőde bővítése, amelyre a Terület- és Településfejlesztés Operatív Programban pályáztak sikeresen 44,4 millió forintot, ezzel újabb csoportszobát és munkahelyeket teremtenek. Továbbá 250 millió forintot nyertek TOP Plusz pályázaton, amelyből energetikára 85 millió forintot, további 165 millió forintot pedig köz­park­fejlesztésre, a település élhetőbbé tételére költhetnek. Az energetikai pályázat során a községházát korszerűsítik és a faluházban napelemrendszert telepíthetnek, csökkentve a település működési költségeit.

– Túlzás nélkül mondhatom, hogy a környék legjobb játszóterét és annak teljes környezetét fogjuk fejleszteni közel 165 millió forintból. Az infrastruktúra, közvilágítás és kamerarendszer kiépítése, illetve számtalan lehetőség még további élményeket jelent majd a gyerkőcöknek a környék legjobb játszó­terén. Célunk, hogy továbbra is megtartsuk ezt a címet.

Külterületi mezőgazdasági út fejlesztésére 114 millió forintot hívott le az önkormányzat, öt százalék önerővel. Egy elkerülő mezőgazdasági utat építenek a falu körül, összekötve több szárítóegységet és telepet.

– Ez egy 1050 méteres útszakasz, ami aszfaltburkolatot kap, illetve sárrázót a Parlagi úton. Fontosnak tartom még, hogy tavasszal befejeztük az útfelújításokat a településen. Felmértük az összes aszfalt- és betonúthibát, valamint mindegyiket kijavítottuk a faluban – sorolta Vörös Szilárd polgármester. Örömmel újságolta továbbá, hogy a felsőszentiváni szélmalom fejlesztésére 25 millió forintot pályázott sikeresen az önkormányzat a Magyar Falu Programban, ahol egy közösségi teret szeretnének megépíteni fedett kültéri kemencével.

– Olyan kemencés helyet szeretnénk megépíteni, amely egy foglalkoztató műhely is egyben. Az ide látogatóknak lehetőségük lesz begyúrni az itt őrölt lisztből pogácsát, kenyeret vagy bármilyen péksüteményt, és azt itt akár oktatás keretében, akár saját fogyasztásra elkészíthetik. Újabb olyan szolgáltatásról van szó, ami tovább növeli a falu ismertségét, mint turisztikai attrakciót – mondta a polgármester.

Különleges programokkal indítja a nyarat Felsőszentiván. A Magyar Telekommal hosszú távú együttműködés született a település digitális fejlesztéséről. Ennek alapján a felsőszentiváni szélmalomnál június elsején a Grammy- és Oscar-díjas Billie Eilish-koncertet követhetik élőben. A Magyar Telekom nyárindító lehetőséget biztosít a hazai rajongóknak is, hogy részt vegyenek az énekesnő németországi koncertjén a virtuális világban. A stream koncertet a Deutsche Telekom a Telekom Electronic Beats programja keretében Magyarországon Buda­pesten kívül Felsőszentivánon biztosítja. Ahol egy nyári piknik keretében követhetjük figyelemmel a bonni eseményt, számolt be az elöl­járó hírportálunknak.

Július elsején piknikmozit tartanak a felsőszentiváni szélmalomban az elnyert magyar falu programos pályázatnak köszönhetően, ahol sikerfilmeket vetítenek.

– Piknikezés közben, családias környezetben élvezhetik a filmet gyermekek és felnőttek. Pokróccal, paddal, kempingszékkel és karkosárral lehet jönni. Sötétedésig a gyermekeknek szóló filmet vetítünk, később a felnőttek nézhetnek meg egy sikerfilmet. A kilencszer hét méteres vászonra vetítjük majd megfelelő hangtechnikával az élményszerű filmeket

– sorolta Vörös Szilárd. Hozzátette: a programjaik sűrűsödnek. Június negyedikén a Felvidékiek találkozóját rendezik a faluházban, ahová a testvértelepülésükről, Naszvadról is érkezik delegáció, illetve rokonság az itt élő kitelepített felvidékiekhez. Az önkormányzat a Rákóczi Szövetséggel közösen szervezi ezt az eseményt. Trianon után százkét évvel. Két évvel ezelőtt nem lehetett megrendezni, a határátlépéssel is baj volt. Most van lehetőség erre a találkozóra.

– A Beneš-dekrétum bennünket érzékenyen érint. Felsőszentivánra és a környékre jelentős számú felvidéki magyarságot telepítettek ki, ahol még a mai napig vannak élő személyek a kitelepítettek közül, illetve élő rokonság. Ezért Naszvad hivatalosan is testvértelepülése Felsőszentivánnak. Az est folyamán a Rajkó zenekar is fellép, majd a Seres Brothers szórakoztatja a közönséget – mondta Vörös Szilárd.