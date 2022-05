A fiókákat naponta ötször etetik, ami igen fárasztó, de megszokott feladat Gasztonyi Dániel mestersolymász és a szintén solymászfelesége, Szandra számára, akik több mint egy évtizede nevelik és képzik a ragadozómadarakat a Kisasszony dűlőben lévő birtokukon.

A fiókák közül természetesen a kis szirti sas érkezését előzte meg a legnagyobb izgalom. Múlt évben két tojást rakott a szirti szülőpár, de egyik tojásból sem kelt ki életképes utód. A szirti sasok tojásaiból 42–45 nap alatt kelnek ki a fiókák. A természetben egy-egy fészekalj általában két tojásból áll, de a káinizmus miatt gyakran csak az egyik fióka marad életben, mert az erősebb elpusztítja a gyengébbet.

A szanki tenyészetben élő szülőpár gondosan vigyázott a tavasszal lerakott, egyetlen barna foltos tojására, amit csak az utolsó héten „csentek el” tőlük, így a fióka már a keltetőben törte fel a tojáshéjat.

A fehér pehelytollas fiatal sas alig két hét alatt jókorát gyarapodott, és alaposan kinőtte az egykori otthonát.

A madarak gondozásába gyakran bekapcsolódnak a Gasztonyi gyerekek, akik közül a 9 éves Zselyke elárulta, hogy Pötyi lesz a sasfióka neve. Zselyke az etetés mellett a madarak röptetését is gyakorolja, sőt, már bemutatókon is segített szüleinek.

A Szankon született első szirti sasra, Pötyire is sok tanulás vár hamarosan, hiszen vadászatra is szeretnék idomítani. A természetben a szirti sasok leginkább közepes méretű emlősöket – például hörcsögöt, nyulat – és madarakat zsákmányolnak, de prédáik lehetnek zerge- vagy őzgidák is.

Hazánkban a szirti sasok fészkelőállománya igen kevés, egy évtizede még csak 4-5 párról tudtak.

Pötyiről idővel majd az is kiderül, hogy hím vagy tojó. A felnőtt példányok szárnyfesztávolsága 200–220 centiméter, a hímek súlya 3–4,5 kilogramm is lehet, míg a tojók akár a 3,8–6,6 kilogrammos súlyt is elérhetik. A szirti sas hazánkban fokozottan védett, az eszmei értéke 500 ezer forint.

Madárparadicsom a szanki határban

A ragadozók mellett sokféle madár talált már otthonra a Gasztonyi birtokon és környékén. A partifecsketelepen a költésre alkalmas homokfalat háromszorosára bővítették, aminek köszönhetően jelentősen megnőtt a fecskék és a gyurgyalagok száma. A parti fecskék állományát kétszázötven párra becsülik. Szalakóták és vörös vércsék is költenek a területen, ahol mindezeknek köszönhetően fogynak a rovarok, és egyre kevesebb a pocok is. Vércséből negyvenöt fióka repülhet ki idén. Gasztonyi Dániel örömmel számolt be arról, hogy a solymászegyesületük által indított program révén közel kétszáz madárodút helyeztek ki a környékbeli óvodákba, iskolákba, közterületekre és külterületekre. A madarak elfogadták a gondoskodást, és a legtöbb odúban már költenek.