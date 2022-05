A hétvégi nemzetközi díjugrató lovas versenyen az idén 25 éves Kiskunhalasi Lovasbandérium két tagját, dr. Hollósi Renátát és Kovács Tibort bandériumért éremmel tüntettek ki, az elismerést Waclawczyk Dariusz a bandérium parancsnoka és Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere adta át.

A versenyszámok szünetben különböző bemutatók is színesítették a programot, a Nemzeti Lovas Színház előadásában Pintér Tibor színész-igazgató vezetésével.

Nagy sikert aratott a 2020. július 1-jén létrejött Honvéd Huszár Díszalegység is Pénzes Gábor főhadnagy kiképzőtiszt, megalakulásuk óta először szerepeltek nemzetközi rendezvényen, ahol szakértők előtt bizonyíthattak. Különböző katonai feladatokat mutatta be lovaikkal. A díszalegység tevékenységével szeretné feltámasztani, illetve megtartani az utókor számára a katonai hagyományokat, valamint bizonyítani, hogy a lovasság is szerepet kaphat a modern hadseregben. Vannak olyan speciális feladatok, amiket lóháton hatékonyabban el lehet látni, mint más módon. A bemutatón mind a lovasok, mind a lovak állóképességét demonstrálták.

A közönség érdeklődéssel és örömmel fogadta az alakulatot, a díszalegység a bemutatója során egyebek mellett négy karusszelt is bemutatott.