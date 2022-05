A településen régóta komoly gondot okoznak a kóbor kutyák, néhány hete egy járókelő lábát kapta el egy csatangoló kutyafalkából az egyik eb. Az önkormányzat érzékeli a problémát, több bejelentés is érkezett a hivatalhoz, a helyi gyepmesteri telep korábbi üzemeltetőjével szemben azonban több kifogás is megfogalmazódott az állatvédők részéről, akik – elmondások szerint – időnként szabotálták a gyepmester munkáját a szerintük a telepen tapasztalt nem megfelelő körülmények miatt. Időközben a gyepmesteri feladatokat ellátó cég és az önkormányzat között megszűnt a szerződés, a felelőtlen állattartás mellett a kialakult helyzet is közrejátszhatott abban, hogy az elmúlt időszakban elszaporodtak a kóbor ebek a városban.

Idén január elseje óta hatályos az a kormányrendelet, amely a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátását, valamint az ebrendészeti telepek feladatkörét részletesen szabályozza. E szerint az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk a kóbor kutyák és macskák sorsáról. Ha az önkormányzat rendelkezik ebrendészeti teleppel, akkor saját szervezeti keretei között vagy önkormányzati társulás keretében, illetve ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében biztosítja az ebrendészeti tevékenység ellátását.

A jánoshalmi önkormányzat képviselő-testülete a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a Kelebiai Kutyamentő Alapítványt bízza meg a gyepmesteri feladatokkal, az erre vonatkozó szerződést már alá is írták. A megállapodás értelmében a kóbor kutyák befogása napokon belül megkezdődik, de kizárólag az önkormányzat felé bejelentett gazdátlan kutyákat fogadják.