A Deák Ferenc téri II. világháborús emlékműnél Fekete Tamás ezredes, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnokhelyettese mondott beszédet. – Életünk, cselekedeteink, gondolataink megkerülhetetlen módon összefonódnak a közösséggel. Az élet munkássága, a katonák szolgálatteljesítése, nem csak elképzelhetetlen, de értelmetlen is a közösség nélkül. Mi, magyarok sokszor megtapasztaltuk történelmünk során a nemzet egységét és hiányát is. Vészhelyzetekben, sorsdöntő időpontokban azonban mindig voltak egyesítő erejű vezéreink. Ők azok, akiknek neve hallatán büszkén emeljük fel fejünket. Ők azok, akikre minden magyar példaként tekint, de rajtuk kívül voltak mártírjaink is, katonák, népfelkelők, végvári vitézek, bocskoros hajdúk, honvédek és kurucok. Elnevezésük koronként különbözött, de egyvalami közös volt bennük.

Vérüket adták a hazáért, országuk és népük boldogulásáért. Mindannyian megértették és meghallották a haza segélykérő és hívó szavát.

Mert a haza nem hívja feleslegesen fiait. A haza jobb időkben békés építkezést, dolgos munkálkodást jelent – hangsúlyozta Fekete Tamás.

Mint mondta, a magyar hősök napja elődeink, szüleink, nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés, aminek igazán az ad értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, aki méltó módon békés körülmények között folytatják, majd teljesítik be az elődök örökségét.