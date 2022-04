A 43. CSI2* Nemzetközi Díjugrató Lovasversenyt április 29. és május 1. között rendezik meg a Hirling Lovasparkban, amely szerepel a FEI (Nemzetközi Lovas Szövetség) versenynaptárában is – hangzott el a tájékoztatón. Juhász Tibor, a Lovas- és Szabadidő Központ Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az elmúlt két évben nem tudták megrendezni a versenyt a Covid-járvány miatt, viszont 2022-ben újra lesz viadal.

– Eddig hét nemzet jelezte a részvételét tizennégy lovassal, Szerbia, Németország, Finnország, Görögország, Csehország és Románia a hazai versenyzők mellett. A háromnapos verseny során összesen 25 versenyszámban állnak rajtvonalhoz a versenyzők és lovaik. Újdonság lesz, hogy először nemzetközi póni kategóriában is tartunk versenyt. Európában egyre intenzívebben fejlődik a pónisport, amely belépője a nagy lovasversenyeknek. Később a póniversenyzők közül kerülnek majd ki a profi lovasok. Emellett lesz fiatal lovak nemzetközi versenye, külön kategória lesz az U25-ös lovasoknak, az ifjúsági és utánpótlás-korosztálynak – sorolta a verseny részleteit az ügyvezető.

Rózsahegyi Róbert versenyigazgató elmondta, hogy három napon keresztül, reggeltől estig tartanak majd a versenyszámok. Kitért arra is – ahogy azt már a korábbi években megszokhatta a közönség –, belépőjegy idén sem lesz, ingyen látogathatók a versenyszámok, a kísérő lovasbemutatók és a családi programok.

Beszámolt arról is, hogy április 30-án, szombaton a Halasi Lovasparkban találkoznak majd a magyar lovas olimpikonok, valamint, hogy most ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Kiskunhalasi Lovasbandérium, ebből az alkalomból ünnepséggel is készülnek.

A jeles esemény alkalmából Halasra érkeznek a budapesti honvédhuszárok is, akik látványos karusszelbemutatót tartanak, de fellép majd Pintér Tibor és társulata, a Nemzeti Lovasszínház is. A lovasverseny legizgalmasabb versenyszáma Kiskunhalas Város Nagydíja lesz, amit vasárnap délután rendeznek meg, amely a korábban megszokott kitartásos magasugratás helyett korlátugrás lesz, ami így is a leglátványosabb versenyszámok egyike – tette hozzá Rózsa­hegyi Róbert.