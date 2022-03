A megnyitón jele volt dr. Szeberényi Gyula Tamás kecskeméti alpolgármester is. Mint elmondta, különösen nagy öröm számára, hogy egy kecskeméti magyar középvállalkozás fejlesztését üdvözölheti. Az alpolgármester hangsúlyozta, a koronavírus-járvány kitörésekor országos és helyi szinten is olyan gazdaságfilozófiában gondolkodtak, amely nem a segélyezést erősíti, hanem az előremenekülés, a beruházás felé ösztönzi a vállalkozókat, és ennek meg is lett az eredménye, uniós szinten is Magyarország és Kecskemét is viszonylag kis visszaeséssel tudta elkerülni a Covid következményeit.

Szeberényi Gyula Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy mind a városvezetés, mind a kormány komolyan támogatja a kis- és középvállalkozásokat is, különösen azokat, melyekben nagy növekedési potenciál van.