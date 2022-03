– Az óvodaépítés azonban elodázhatatlan volt a kalocsai óvodák állapota miatt – elevenítette fel az avatón az akkori helyzetet Filvig Géza polgármester, aki a térség országgyűlési képviselője, Font Sándor közbenjárását kérte egyedi állami támogatásért, amit megkapott a város.

A polgármester örömét fejezte ki, hogy a kivitelező cég, a Halász László vezette Generál Építőipari Kft. és több alvállalkozó is kalocsai volt. Több szülő munkájával és felajánlásokkal is segítette az óvodaépítést, illetve az intézmény otthonosabbá tételét. Filvig Géza szólt arról is, hogy folytatni kívánják az óvodaépítési programot a városban, ahol az idei évben 430 gyermek jár óvodába. A nyárra elkészül az új óvoda mögött egy újabb szárny és egy szomszédos telket is megvásároltak a bővítéshez, így tudnak majd a Lurkópalota Óvodában összesen százötven gyermeket fogadni és ellátásukat biztosítani. Az újabb óvoda felépítése 550 millió forintba kerül. Mint elhangzott:

a már meglévő óvodák fejlesztésére 300 millió forint akarnak fordítani.

– A városban 1975 óta nem épült új óvoda – erre emlékezett Katus Györgyné intézményvezető, aki köszönetet mondott az építkezés minden segítőjének.

A Petőfi utcai új óvodában 75 négyzetméteres csoportszobák, tágas öltözők, igényes mosdók, tornaszoba, fejlesztőszoba, könyvtár, nevelői szoba, irodák, modern tálaló konyha és szociális helyiségek készültek.

Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke elmondta: Kalocsára az elmúlt időszakban több mint 2 milliárd forint fejlesztési támogatás érkezett, különböző célok megvalósítására.

– A jelenlegi önkormányzat nehéz örökséget vett át az elődöktől, mert két óvoda is nehéz körülmények közé került, már a működési körülményeket sem tudták a mai korigényeinek megfelelően biztosítani – mondta el az avatón Font Sándor, aki arról is beszámolt, hogy voltak gondok az ipari parknál is, de ott is sikerült megoldást találni és hamarosan egy új területű ipari zóna is megnyílhat Kalocsán.

A képviselő hozzátette: a városnak vannak további céljai is, amiben az uszoda és környékének fejlesztése szerepel.

A képviselő úgy vélekedett: a már megvalósult és tervezett fejlesztésekkel, egész Magyarország számára egy izgalmas célpont lehet Kalocsa.

Az új létesítményt Fülöp Ernő főszékesegyházi kanonok áldotta meg.