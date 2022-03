Az avatón Patkós Zsolt polgármester köszöntőjét követően Kosik Sándor plébános megáldotta a megújult intézményt. Köszöntötték Kerpits Miklóst, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnökét, a majsai katolikus oktatás újraindítóját, aki a nemzeti ünnep alkalmából Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. Az ünnepségen a majsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola növendékei bemutatták A betiltott forradalom című színdarabot, amit az iskola tanára, Paál Zsolt írt és rendezett.



A megyei önkormányzat által irányított területfejlesztési, valamint a majsai önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően teljesen megújult a Konecsni György Művelődési Központ színházterme, a színpad egy része, valamint átalakították az aulát is.

A többlépcsős építkezés kapcsán Rideg László, a megyei önkormányzat elnöke elmondta, a területfejlesztések a jövőben sem állnak le a megyében, ahol hamarosan több mint ötven sikeres pályázatot jelenthetnek be, melyek között lesznek Kiskunmajsát érintő döntések is. A hétfői ünnepségen bemutatták az Értékek, melyek összekötnek bennünket című kiadványt és tárlat nyílt a majsaikumokból. – Ez a könyv és kiállítás a most ismert értékeink tárháza – írták a kiadvány készítői.