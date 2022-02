Király József, az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület frakcióvezetője örömének adott hangot a fordulat miatt, viszont előhozott egy december 14-re keltezett közgyűlési anyagot.

Akkor a kiemelt városi beruházások aktuális helyzetéről érdeklődött interpellációjában, és a polgármester válaszában ez szerepelt: „a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház épületén tervezett építészeti munkálatok engedélyezési terveinek előkészítése folyamatban van, a korábban megtartott tervbemutatón ismertetett A változat mentén”. – Akkor most melyik az igaz? – kérdezte Király József, hangsúlyozva, hogy most teljesen más választ kaptak, mint decemberben. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester erre azt mondta: teljesen őszinte volt a decemberi válasz is, így zajlik egy tervezési folyamat. Dr. Fekete Gábor, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője kijelentette, ő kérdőre vonja Király József őszinteségét. Ezt azzal indokolta, hogy egy korábbi online tervismertetésen, melybe ő is bekapcsolódott, emlékei szerint egyöntetűen, Királlyal együtt úgy döntöttek, hogy „a színház lefelé terjeszkedik”, és egyedül a polgármester volt az, aki ezt nem támogatta.