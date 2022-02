Ma még a nyugdíj előtt álló vagy már nyugdíjas korosztály családonként átlagosan 3-4 hektáros területen termeszti a bor alapanyagát. De tíz-tizenöt éven belül 10–30 hektáros birtoktestek alakulhatnak ki, mivel az idősödő termelők értékesítik majd a parcellákat. Attól az elnök nem tart, hogy drasztikusan csökkenne a szőlőtermesztés. Ugyanakkor nem kizárt annak a lehetősége, hogy egy más jellegű mezőgazdasági kultúra termesztése is megerősödhet. Úgy véli, hogy a melegágyi fóliás termesztés jó eséllyel bővíthető Kiskőrösön. Aki nem akar szőlővel foglalkozni, annak érdemes zöldségtermesztésre váltania. Alapvető kérdés viszont az, miként is lehet megoldani az öntözést, ugyanis egyre több aszályos év követi egymást. Mint mondta, az erdőtelki részen találhatóak felszíni vizek, a Duna-völgyi-főcsatorna vizét is oda lehetne vezetni. Ebben a térségben nem túl jó a talaj, de a kertészeti kultúra számára kiváló lehet. Viszont nagyon sok kis parcella van, amelyeket előbb-utóbb össze lehet vonni, mondta végül az elnök.