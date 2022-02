Tündérszépek 15 perce

Elindult a verseny, ismét lehet osztani a szíveket a Tündérszépeknek

Az idei szépségversenyen ‒ ahogy korábban, úgy most is ‒ olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról. Értékeléseikkel ráadásul nem csak kedvenceiket segíthetik, hanem még nyerhetnek is.

Baon.hu Baon.hu

Elindult idén is a Tündérszépek országos szépségversenyünk, melyben ezúttal újítottunk, egyből régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Bács-Kiskun megyében, Csongrád-Csanád megyében és Békés megyében. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

A négy továbbjutó egyike a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Az értékelést leadó olvasók nyereményjátékban is részt vehetnek.

Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kap a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét –, annak március 22-ig ezen az oldalon továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A győztes versenyzőre egzotikus álomutazás vár, de további értékes nyeremények is gazdára várnak.

