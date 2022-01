Két éve az egyesület jelentős szemléletváltáson ment át, Kunbaracs ifjúságának a nevelése került a középpontba.

– Az első programunk a Mikulás-­ünnepség megrendezésében történő közreműködés volt. Egyesületünk részt vállalt az épülő kültéri sportpark létrehozásában. A pályázathoz szükséges 700 ezer forintos önerőt mi biztosítottuk, elősegítve ezzel a településen élő fiatalok mozgásigényének kielégítését.

A jövő esztendőben a Kunbaracsi Kulturális Egyesülettel karöltve tervezünk közös rendezvényeket helyiek számára.

Mindemellett be kívánunk kapcsolódni a település életébe, így a Magyar Falu Program pályázatán megnyert ötmillió forintos támogatásból kilencszemélyes kisbuszt vásárolunk. A járművet közösségi célokra is hasznosítani fogjuk. Ezek mellett ingyenes úszásoktatást szervezünk, megadva a lehetőséget a kerekegyháziak után a kunbaracsi gyermekek számára is – hangsúlyozta az elnök.