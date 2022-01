A külön pályázatra azért volt szükség, mert a korábbi TOP-projekt az épületek berendezésére, illetve eszközökkel és bútorzattal való ellátására nem biztosított forrást (holott a hirdetőtábla alapján csak az új óvodára 538,14 millió forint vissza nem térítendő támogatás jutott). Most ez is megvan, így a következő néhány hétben végső formát ölthetnek a Lurkópalota belső terei is, hogy a második félévtől fogadhassa a gyerekeket, az óvodapedagógusokat és az összevont intézmények igazgatóságán dolgozó szakembereket.