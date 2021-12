Az elmúlt vasárnap a központi parkban szervezetek adventi forgatagot, ahol a Golgota gyülekezet tagjai adtak zenés vallási műsort. Az este folyamán színpadra léptek a Barkóca néptánccsoport tagjai is, valamint Hevesi Tamás énekes. A szervezők bográcsban főtt gulyáslevessel, meleg teával és forralt borral várták az érdeklődőket. Volt kirakodó vásár is, ahol a helyi gyerekek kézműves ajándéktárgyait kínálták, de volt rengeteg édesség, sült gesztenye és kürtöskalács is.