Szívszorító belegondolni, hogy néhány kötelezően elvégzendő tevékenység (ivartalanítás, oltás, chippelés) nélkül nem is adható örökbe egy kutya, az anyagi problémák miatt épp ezért az örökbefogadási folyamat is megakadhat, ami a lehető legrosszabb forgatókönyv egy állatmenhely számára. – Sokszor már az életükért folytatott küzdelem is több százezer forintba kerül. Néhány mentett kutyusra olyan szörnyű állapotban találunk rá, hogy a kötelezők nélkül,

pusztán a megmentésükért embertelen összegeket fizetünk ki, de nekünk ez minden pénzt megér

– fogalmazott Varga Hajnalka, aki családjával együtt éjt nappallá téve azért dolgozik, hogy minden kutyának segíteni tudjon.