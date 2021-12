A Téli Fényünnep és Csodaország karácsonyi vásárán az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület is részt vesz. Örömmel veszik, hogy a Hírös Agóra új törekvése, a városi együttműködések serkentése, továbbá a térségben lévő minőségi termékek megjelentetése a vásáron, egybecseng saját törekvéseikkel.

Az Egyesület már évek óta rendezvényeivel, kampányaival támogatja a Kecskeméten és térségében élő gazdákat, kézműveseket. Népszerűsíti a helyi, egészséges élelmiszereket, egyedi, kézműves termékeket, melyekből karácsony közeledtével ajándékcsomagokat is összeállított. A faházban az Egyesület olyan térségi kézműveseknek, népi iparművészeknek kínál árusítási lehetőséget ezúttal, akik szerepelnek tagtelepüléseik Értéktárában. Mindannyian a mára már lassan kuriózumnak számító kézműves ipar jeles képviselői, termékeik egyediek. A mesterek személyesen kínálják portékáikat a vásáron, így akár a mesterségek rejtelmeibe is be tudják majd avatni a kedves vásárlókat.

Az egy hónapon át tartó vásáron találkozhatnak Böröczki Edit tiszakécskei fazekas különleges türkiz népi iparművészeti kerámiáival, sütőedényeivel, bögréivel, butelláival, a karácsonyi hangulathoz elengedhetetlen almasütőivel és egyedi karácsonyfa díszeivel.

Barcsikné Tercsi Ibolya „Magyar Kézműves Remek” díjas népi iparművész, szövött termékeivel kápráztatja majd el a vásárlókat.

Bánfiné Icuka horgolt termékekkel érkezik, hagyományos kézzel készült munkái szemet gyönyörködtetőek, horgolt játékai a kicsik kedvencei lesznek.

A Zrínyi Mézeskalács csodás zsűrizett termékeiből válogathatnak kedvükre. Mézeskalácsaikban ötvözik a hagyományt és a mai kor igényeit, többféle technikát alkalmazva, az égetést vegyítik a mézeseken a cukormázzal, így kalácsaik nemcsak finomak, de nagyon dekoratívak is.

Apró Tamás fafaragó vájt domborművekkel készül, amelyeket pácokkal színez. Sok esetben a fa erezete, csomói a kompozíció meghatározó elemei. Témái megválasztásának vezérfonalát nemzeti identitástudata és a bibliai motívumokból merített egyetemes emberi értékek képviselik.