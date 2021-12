Az Emlékházban pénteken 15 órától a gyerekek vették át a terepet. Mint Székelyné Kőrösi Ilona történész, az intézmény szakmai vezetője elmondta, immár több éves hagyomány, hogy Pusztai Tamásné Kováts Emese zeneiskolai tanárnő vezetésével általános iskolás gyerekek jeles alkalmakhoz kötődő műsor keretében mutatják meg művészi tudásukat. Ezúttal a fellépők a járványhelyzet nehézségei miatt a tervezettnél kevesebben, mindössze ketten érkeztek, de a csodás, ünnepi hangulat így sem maradt el.

Forrás: Morva Daniella

A jelenlévők az adventi műsor előtt Székelyné Kőrösi Ilona gondolataival megemlékeztek többek között Szent Miklósról, Luca napjáról, a karácsonyi ünnepkör hagyományairól és a régi kecskeméti karácsonyokról is. Az Emlékház szakmai vezetője felhívta a figyelmet továbbá Katona József egyik kevésbé ismert, de a decemberi ünnepi időszakhoz köthető művére, a Luca széke karácsony éjszakáján című darabra. Mint elmondta, ez a mű azért is különösen fontos és megjegyzendő, mert az író kecskeméti néphagyományokat is megörökített benne.

A megemlékezést követően Pusztai Tamásné tanárnő, valamint Kovács Dorka és Balogh Réka tanulók léptek a „színre”, és körülbelül 20 percen át szórakoztatták a közönséget karácsonyi dalaikkal és zenés műsorukkal, amelyben szó esett a decemberi ünnepekről, a hagyományokról, illetve zenés köntösbe öltöztetve a Mikulásról és a Luca-napról. A gyerekek a jelenlévőket is bevonták a produkcióba, így az adventre jellemző hangszerek mindegyike meg tudott szólalni a teremben, még egy kuriózumnak számító „kőkorszaki” cselló is.

Pusztai Tamásné felhívta a figyelmet az éneklés fontosságára, zárásként pedig reményét fejezte ki affelé, hogy sikerült minden jelenlévőnek értékes közléseket és könnyedén megtanulható karácsonyi dalokat átadniuk.