Hajóson és Kelebián is új helyekről nyerik az ivóvizet

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. szolgáltatási területén a közelmúltban Hajóson is elkészült egy hasonló beruházás, ott egy több mint 120 méter mély ivóvízkutat létesítettek. Azt megelőzően pedig tavaly szeptemberben Kelebián készült el belügyminisztériumi támogatással, 28 millió forintból egy új ivóvízkút. Az önkormányzat három mélyfúrású ivóvízkútjából csak egy, a kettes számú kút üzemelt, amit 1969-ben helyeztek üzembe és 1996-ban újítottak fel.

– Az új kút beüzemelésével középtávon biztonságosabbá vált a kelebiai ivóvíz-szolgáltatás minősége, ugyanakkor ahhoz, hogy hosszú távon is biztosított legyen, egy újabb kút fúrására lesz szükség – nyilatkozta hírportálunknak korábban Maczkó József polgármester. Elmondta azt is, hogy a déli határ mentén több településen is szükséges lenne újabb ivóvízkutak fúrása a biztonságos vízellátáshoz, az önkormányzatok uniós vagy hazai támogatásban bíznak.