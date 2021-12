Révész Máriusz kormánybiztos átvéve a szót megjegyezte: egyesek panaszkodnak, hogy Magyarországon nehéz az élet. Igaz, van, aki 10, 20 vagy ennél is több kilóval nehezebb a szükségesnél. Ráadásul a koronavírus-járvány idején néhány újabb kiló is felszaladhatott. Az a feladatom, hogy próbáljam könnyebbé tenni néhány kilóval az emberek életét. Ezért sok olyan programot indítottunk el, ahol kerékpárutakat építettünk, egy ilyen látható Kiskőrös határában is.