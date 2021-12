Szemereyné Pataki Klaudia szimbolikus ajándékkal járult hozzá az adománygyűjtéshez, amelyet a megnyitó végén át is nyújtott Fehérné Nagy Emesének. – Szeretnék a Malom Központnak és a Nagycsaládosok egyesületének is segíteni, ezért olyan felajánlással készültem ajándék gyanánt, amivel segítem a kereskedelmi egységeket, illetve a nagycsaládosokat is. A Malom utalványra esett a választásom, hiszen ezek átadásával egy olyan lehetőséget tudunk biztosítani a családok számára, hogy megvehetik maguknak, amire valóban szükségük van, a közös vásárlás pedig akár egy élmény is lehet a számukra. Ezzel készültem a mai napra, és bízom benne, hogy egyre többen hasonlóan tesznek majd az elkövetkező időszakban – zárta le gondolatait.