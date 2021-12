November elején indították be a mindenmentes vegán gofriszelet, a Vegafri üzemi gyártását a bajai kisvállalkozók. Kelemen Szilvia és Torma Tamás három éve kezdte a kísérletezést és a tervezést. Néhány hete már a Kiváló Bácskai Termék díjat is megkapták a készítményre a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bajai irodájától. A fiatal vállalkozók a kezdetekről számoltak be hírportálunknak.