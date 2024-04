A vádirat szerint az elkövetés idején futárként dolgozó kiskunfélegyházi férfi 2022. év végén elhatározta, hogy jövedelme kiegészítéseként kábítószert fog árulni ismerősei részére. A drogot egy interneten megismert férfitól szerezte be Kecskeméten. A férfi a megvásárolt kábítószereket egy Kiskunfélegyháza külterületén lévő erdőben kialakított verembe rejtette el. Itt tárolta a drog értékesítése során használt mérleget és csomagoló anyagokat is. A férfi a rejtekhely közelében cserepekben 21 tő kannabisz palántát is nevelgetett.

A rendőrség által készített képen a kábítószer tárolására használt veremben talált kábítószerek láthatók.

Forrás: ugyeszseg.hu

A férfi elfogásáig 6 ismerősének heti rendszerességgel adott el marihuánát, kettőjüknek a marihuána mellett alkalmanként extasy tablettákat is. A férfi a kábítószerek értékesítéséből közel másfél millió forintos bevételre tett szert.

A kiskunfélegyházi rendőrök a férfit 2023. augusztus 10. napján elfogták és őrizetbe vették, valamint lefoglalták a rejtekhelyen tárolt kábítószereket és a kannabisz palántákat.

Az ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását, valamint a bűnös úton megszerzett teljes vagyon erejéig vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta.

A férfi bűnösségéről a Kiskunfélegyházi Járásbíróság fog dönteni.