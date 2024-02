A hazugságvizsgáló megtévesztési szándékot jelzett

A tanúk padjára idézték Krispán István poligráfos szaktanácsadót, aki a két vádlotton még tanú minőségükben végezte el a hazugságvizsgálatot. A poligráfos vizsgálatot hazánkba meghonosító szaktekintély hosszan ismertette a kivizsgálás menetét. A szakértő által alkalmazott teszt a legnagyobb, több mint 95 százalékos pontossággal azonosítja a megtévesztő személyt. Azonban ennek az az ára, hogy a vétlen személyeket csak 79,8 százalékos pontossággal azonosítja a vizsgálati módszer.

N. Tamás elsőrendű vádlottnak három kérdést tett fel a szakértő. Arra, hogy bántalmazta-e G. Jánost, N. Tamásnál -5 értéket mutatott a gép a nemleges válaszra. Itt a szakértő ismét felhívta a figyelmet, hogy -3 a megtévesztési határérték, tehát megtévesztési szándékot feltételez a reakció. Arra a kérdésre, hogy részt vett-e G. János sínek közé húzásában, -4-es eredmény született a nem válaszra, és -6 arra, hogy utasítást kapott-e a sértett megverésére.

Az elsőrendű vádlott az eredményeknél arra hivatkozott, hogy szívritmuszavara volt abban az időszakban, amikor a vizsgálatot lefolytatták, valamint fájdalmai voltak, ezért gyakran váltott testhelyzetet, ami miatt az érzékelők elmozdultak, valamint azt is kifogásolta, hogy ötször kezdték újra a vizsgálatot, és olyan is előfordult, hogy a vizsgálatvezető kiment a folyosóra, hogy csendre intse a hangoskodókat. A szakértő azt nyilatkozta, hogy mindez nem releváns, tekintve, hogy három értékelhető eredmény született a vizsgálatban, ugyanakkor a másodrendű vádlott védőjének kérdésére elmondta, hogy a negatív eredmény felé billentheti az értéket akár az is, ha valakinek rossz napja van.