A lajosmizsei rendőrök a bejelentést követően a kamerafelvételeket elemezték, melynek eredményeként beazonosították a feltételezett elkövetőt, akihez be is csengettek. A tolvajnak még arra sem volt ideje, hogy elrejtse a zsákmányt, amit a rendőrök az otthonában megtaláltak. A lajosmizsei nőt lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A kirabolt asszony még aznap visszakapta értékeit – számolt be a vármegye rendőrsége.