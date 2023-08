A katasztrófavédelem szerint, elsősorban Bács-Kiskun és Békés vármegyéből érkeztek bejelentések a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeleteire. Többnyire kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolításában kértek segítséget az egységektől. Bács-Kiskun vármegyében a vihar Bátya településre koncentrálódott. A Mikes Kelemen utcában egy fa veszélyesen megdőlt, eltávolították az egységek. Az 51-es főút 126-127 kilométerszelvénye között méretes fa dőlt az útra, a tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak be. A Petőfi Sándor, az Attila és a Vörösmarty utcában is fákat döntött ki az erős szél. A Bajai úton egy háztetőre dőlt fa miatt kértek segítséget a rajoktól.

Mint írják, Békés vármegyében Békéscsabáról érkezett a legtöbb bejelentés. A Magvető utcában két helyszínre is kivonultak az egységek kidőlt fák miatt. A Nagyrét tanyán három hatalmas fa vezetéktartó oszlopra zuhant. A Néveri Horgásztónál is fákat csavart ki a szél, a rajok eltávolították azokat. A Gerla tanyán nyárfák veszélyeztettek épületeket. Fakidőlések miatt avatkoztak be a tűzoltók Csongrád, Baranya, Nógrád, Somogy vármegyében is. Az egységek folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán.