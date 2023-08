Fekete Csaba, Bátya község polgármestere arról számolt be portálunknak, hogy a lakóházak, gazdasági és egyéb épületekben okozott viharkárok tízmilliókban mérhetők. A jég, mivel nagy intenzitású, 25-30 milliméternyi esővel érkezett, szerencsére nagyobb károkat nem okozott, de e nélkül is nagy a baj. A vihar az önkormányzati épületeket sem kímélte, az idősek klubja és a templom tér környékét lezárták a gyalogos forgalom elől. Az idősek klubja udvarán egy hatalmas fa kidőlt, de szerencsére nagyobb kárt nem okozott a nemrégiben kívül-belül felújított, nagy látogatottságú épületben.

Az önkormányzat személyi sérülésről nem tud, de annyi bizonyos, hogy a viharban több háziállat olyannyira megijedt, hogy gazdáik még most is keresik őket.

Tízmilliónál nagyobb kár az autószerelő műhelyben

A legnagyobb, egy helyen akár tízmilliónál is nagyobb kár azon az autószerelő bázison keletkezett, ahol a hullámpala féltetőt a vihar teljes egészében feltépte, a lehulló paladarabok pedig az udvaron parkoló, részben javításra váró gépkocsikat megrongálták, ablakaikat is betörték. A katasztrófavédelem munkatársai már szerdán a helyszínen jártak, a biztosító kárszakértői is bejelentkeztek. A tulajdonos a tető ideiglenes lefedését megkezdte.

A községben járva azt tapasztaltuk, hogy az önkormányzat kommunális és egyéb területen dolgozó munkatársai szerdán egészen a késő esti órákig, majd ma kora reggel óta a károk elhárításán, a közterületek rendbetételén dolgoznak. Nagyobb feladatot számukra a kidőlt fák, a karvastagságúnál nagyobb ágak feldarabolása, elszállítása ad. A lakosság is megmozdult, mindenki a saját portáján belül és azon kívül igyekszik a vihar nyomait eltűntetni.